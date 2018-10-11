В квартире на Металлурге администратор "Бургер Кинга" совращал 14-летнего мальчика

11 Окт. 17:00 2018-10-11T21:00:38+03:00

Подозреваемый задержан, на него возбуждено уголовное дело за принуждения ребенка к сексу

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1 октября в полицию Кировского района поступила информация о преступлении. Заявитель сообщил, что с 17 ноября 2014 года и до начала 2015 года неизвестный парень по имени "Вячеслав" совершал мужеложство с 14-летним мальчиком.

- Была проведена проверка. Информация подтвердилась. Незаконные действия происходили в квартире одного из домов по проспекту Металлургов, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

8 октября следователи приняли процессуальное решение по факту преступления. Возбуждено уголовное дело по факту полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Подозреваемый задержан. Ему 24 года. Парень работал администратором в фаст-фуд сети "Бургер Кинг".

Сейчас злоумышленник арестован. Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося.