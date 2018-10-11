Тольяттинец ответит перед судом за принуждение девочки-подростка к проституции
Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в организации занятия проституцией, вовлечении в нее несовершеннолетней, а также в незаконном распространении интимных фотографий.
По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина заставил заниматься проституцией девушку 2001 года рождения. Кроме того, он выложил ее интимные фотографии в социальной сети.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время уголовное дело в отношении тольяттинца с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.