Тольяттинец ответит перед судом за принуждение девочки-подростка к проституции

11 Окт. 18:04 2018-10-11T18:04:46+03:00

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Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в организации занятия проституцией, вовлечении в нее несовершеннолетней, а также в незаконном распространении интимных фотографий.

По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина заставил заниматься проституцией девушку 2001 года рождения. Кроме того, он выложил ее интимные фотографии в социальной сети.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время уголовное дело в отношении тольяттинца с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.