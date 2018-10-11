Пойманного на взятке щебнем начальника отделения ГИБДД Самары арестовали на 2 месяца

11 Окт. 21:28 2018-10-11T21:28:00+03:00

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В четверг, 11 октября, в Самарском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения начальнику отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по Самаре Алексею Тулину. Напомним, полицейского обвиняют в получении взятки, сопряженной с вымогательством.

По версии следствия, Алексей Тулин получил в несколько приемов 36 тонн щебня от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия. За эту взятку полицейский обещал не привлекать предприятие к ответственности в случае выявления нарушений при ремонте трамвайных путей на дорогах общего пользования.

В среду, 10 октября, Алексей Тулин был задержан. Свою вину в совершении данного преступления он отрицает. Как сообщили в суде, полицейскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 10 декабря. Отметим, что защита Тулина намерена обжаловать данное решение суда.