В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-12T09:29:51+03:00

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В пятницу, 12 октября, около 9 часов утра в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской столкнулись трамвай № 18, который ехал в сторону улицы Полевой, и автомобиль Nissan X-Trail. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

В результате ДТП иномарка получила повреждения левого крыла и оказалась на выделеной трамвайной линии. Из-за случившегося движение трамваев оказалось полностью парализовано. Авария собрала пробку из более чем 5 трамваев. Восстановить движение трамваев удалось только в 9:40.