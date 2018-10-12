В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-12T10:21:02+03:00

По предварительным данным, автомобилист превысил скорость и не справился с управлением

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В четверг, 11 октября, около 3:40 на 5 км трассы «Жемковка – Балашейка» произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 31-летний водитель автомобиля «Богдан 2110» двигался со стороны села Жемковка в направлении села Балашейка. В пути следования автомобилист превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги в правый кювет, где машина опрокинулась.

В результате случившегося мужчина, который, как сообщил «Комсомольской правде – Самаре» собственный источник, работал на железной дороге, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.