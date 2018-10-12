2018-10-12T10:52:27+03:00
Происшествия

В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске

Сейчас расследование преступления продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах этого преступленияПолицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах этого преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях стало известно о раскрытии крупной кражи, совершенной поздно вечером 18 сентября в Новокуйбышевске. Тогда неизвестные украли 1 миллион 800 тысяч рублей из банкомата в ТД "Союзный" на улице Горького.

- 20 сентября было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимались сотрудники отдела расследования имущественных преступлений уголовного розыска, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Работа оперативников принесла плоды. Полицейские выяснили, что к содеянному могут быть причастны двое жителей города Саратов, одному из которых 29 лет, а второму 32 года.

На след подозреваемых вышли в Москве. Они арестованы и содержаться в столичном СИЗО. Правоохранители продолжают заниматься расследованием. Злоумышленников среди прочего проверяют и на причастность к другим, аналогичным, нарушениям закона.

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