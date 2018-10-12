«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-12T14:27:19+03:00

Команды уже встречались в Самаре в этом сезоне – в рамках РПЛ. Тогда победили гости 3:0 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Стали известны даты проведения игр 1/8 финала Кубка России по футболу. «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» в четверг, 1 ноября. Информация об этом появилась на сайте Российской Премьер-лиги.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене». Команды уже встречались в Самаре в этом сезоне – в рамках РПЛ. Встреча, которая проходила 24 сентября, закончилась со счетом 0:3 в пользу «быков».

В 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» 2:1, а «Краснодар» переиграл финалиста турнира прошлого сезона курский «Авангард».