Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-12T14:57:07+03:00

Правда, это только в том случае, если они не будут пользоваться слишком дорогими номерами

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Общественным советникам губернатора Самарской области, которые не проживают на территории региона, расширили список расходов, за которые им полагается компенсация.

Согласно постановлению областного правительства, которое размещено на официальном сайте, в него включили поездки на морском и речном транспорте. Правда, компенсировать расходы им будут только при бронировании номеров категории мест 1, 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А или 3Б.

Также в постановлении говорится о том, что правительство готово увеличить советникам размер компенсации за съем жилья на территории региона, но не более чем на 50% от стоимости проживания. Правда, только в том случае, если консультант докажет, что не мог воспользоваться более дешевым вариантом.

Кроме того, советники, направляясь в Самарскую область, должны будут подтверждать необходимость своего визита служебной запиской на имя губернатора либо письмом администрации губернатора.

Напомним, что сейчас в число общественных советников губернатора Дмитрия Азарова входят бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников, экс-глава Госфинконтроля Самарской области Ольга Михеева, директор по дизайну IT-компании Acronis Денис Кортунов, промышленный дизайнер Владимир Пирожков, а также бывший уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.