Стритрейсеры, нарушавшие покой самарцев, наказаны

12 Окт. 21:22 2018-10-12T21:37:07+03:00

Полицейские нашли тех, кто неделю назад устроил экстремальные гонки у Губернского рынка [ВИДЕО]

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Самарцы обратились в полицию с просьбой найти и наказать ночных гонщиков. Автомобилисты устраивали показательные выступления прямо на городских улицах. Контролируемый занос, беспорядочное перестроение, движение боком – любители «авто-трюков» гоняли у стен Губернского рынка в ночное время, мешая спать мирным гражданам и создавая опасную обстановку на дороге. Однако накануне нарушители попались.

- По факту нарушений правил дорожного движения проведена проверка, в ходе проверки личности автомобилистов установлены. Сейчас в отношение нарушителей составлены административные протоколы, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

kostos.pro Гонки у Губернского рынка

По данным полицейских молодые люди выезжали на "встречку" и обочину, гоняли не пристегивая ремни безопасности, нарушали правила перестроения, да и госномера у них были установлены не верно. При этом у гонщиков не было страховки, а руки были заняты мобильными телефонами, на которые они снимали свои «подвиги».

kostos.pro Гонки по самарским улицам

- В ходе рассмотрения обращений граждан, должностными лицами полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Самаре на места нарушений осуществлялись неоднократные выезды с целью проведения мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, а также контроля на данных участках улиц. И этот контроль будет продолжен, - прокомментировали наказание нарушителей в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.