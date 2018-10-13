2018-10-13T10:09:12+03:00
Спорт

Второй футболист «Крыльев Советов» поддержал отправленного в СИЗО Кокорина

Александр Соболев вслед за Аланом Чочиевым назвал дебошира «братом»
Кирилл КАРИМОВ
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Соболев считается молодой звездой командыСоболев считается молодой звездой командыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Среди футболистов ФК «Крылья Советов» ширится и растет поддержка Александра Кокорина, отправленного Тверским судом Москвы в СИЗО. К Алану Чочиеву, который дважды высказался в защиту игрока Зенита, избившего посетителя столичного кафе, присоединился и Александр Соболев.

- Братья держитесь так бывает, что поделать это жизнь, - написал в своем Инстаграме самарский футболист. - Правду знают немногие, а некоторые её слышать не хотят. Мы с вами до конца, все будет хорошо.

Запись набрала более 500 лайков за несколько часов Фото: Instagram.com

Запись набрала более 500 лайков за несколько часовФото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей устроили настоящий дебош в центре столицы. Они были задержаны, теперь спортсменов обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». Под стражу также взяли младшего брата Александра Кокорина Кирилла.

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Правда, большинство болельщиков не поддержали игрока самарских "Крыльев Советов" Алана Чочиева в стремлении оправдать некрасивую выходку его коллег (подробности)

Кто поддерживает Кокорина и Мамаева

Вы удивитесь, такие есть и их немало (подробности)

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