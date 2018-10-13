В отремонтированном парке Металлургов провели пробный запуск фонтана

13 Окт. 17:45 2018-10-13T17:45:37+03:00

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В субботу, 13 октября, в парке имени 50-летия Октября прошел тестовый запуск фонтана. Об этом рассказал в своем Твиттере рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.

— У фонтана в парке 50-летия Октября появились новые насосы, форсунки, подсветка, — отметил чиновник.

Кроме этого, в парке Металлургов переложили притку, сделали освещение, новую сцену. Были построены спортивные площадки и установлены новые ограждения озера.

Напомним, снова ремонтировать парк пришлось после некачественного ремонта 2017 года. Весной 2018 года плитка развалилась и парк был закрыт на гарантийный ремонт. Планируется, что для горожан он будет снова открыт в конце этой осени.