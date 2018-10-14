Игрок ФК «Крылья Советов» Евгений Башкиров попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-14T12:07:06+03:00

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Этой ночью в неприятную историю влип игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов». По информации «Ночного Патруля» Евгений Башкиров был задержан пьяным за рулем каршеринговом автомобиле «Делимобиль». По результатам проверки наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе превышающее норму в три раза.

Кстати, следующий матч с участие ФК «Крылья Советов» состоится 20 октября на стадионе «Екатеринбург Арена». Самарские футболисты сыграют с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, петербургского «Зенита» Евгений Башкиров стал полузащитником клуба «Крылья Советов» лето 2016 года. Дебютировал в составе 1 августа в матче с «Тереком».

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