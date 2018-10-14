Легковушка в лепешку: в Самаре на обводной десятка столкнулась с двумя большегрузами
Серьезная авария произошла в субботу, 13 октября, на 14 км. дороги Обводная от М5 Урал в сторону Самара-Волгоград. Примерно в 21:45 там столкнулись легковушка и фура.
По версии сотрудников полиции, 44-летний водитель на машине Ваз 2110 ехал со стороны Тольятти в направлении Волгограда. Мужчина решил обогнать машину, ехавшую впереди, но не убедился в безопасности маневра. На встречке легковушку столкнулась с большегрузом Даф. Фурой с полуприцепом управлял 45-летний водитель. Затем легковушка продолжила кататься и влетела еще в один большегруз Даф.
В аварии пострадал один человек – это водитель легковушки. Его на карете «скорой» доставили в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по результатам которого будет принято процессуальное решение.