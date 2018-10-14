Самарские паралимпийцы бьют тревогу: центр спортивной медицины переехал в подвал, к врачу теперь не попадешь

14 Окт. 20:46 2018-10-14T20:46:12+03:00

Чтобы пройти медосмотр придется преодолеть крутую лестницу. А что делать если ты в инвалидной коляске?

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- В Самарской области беда, отделение спортивной медицины перевели из больницы Середавина в подвал, паралимпийцам туда не попасть, уж очень крутая лестница, а осмотр проходить минимум 2 раза в год. Внутри здания – узкие лабиринты, инвалидная коляска не развернётся, а пол такой, что ноги сломать можно. Окна только два и те лишь на половину смотрят на улицу. Двери узкие, коляска не проходит, - обратилась в редакцию «КП-Самара» чемпионка по плаванию среди инвалидов Яна Костина.

Что случилось с центром спортивной медицины мы спросили и ее экс-руководителя Андрей Гургенов.

- Это отделение обеспечивает медицинскую поддержку детям и подросткам, занимающимся спортом. За последнее время количество молодых спортсменов увеличилось в несколько раз, а медицинское обеспечение осталось на том же уровне. Я писал об этом, просил обратить внимание, открыть соответствующий диспансер. Увы, нам не только не дали нового здания, но и перевели в полуподвальное помещение, где действительно нет условий для приема. Некоторое кабинеты, в том числе врачебные без окон. Об удобствах паралимпийцев и разговора нет, ничего не продумано. Считаю, что это помещение, улица Чапаевская, дом 165, не советует никаким нормам. Складывается такое ощущение, что у некоторых ведомств совершенно безразлично отношение к детям и подросткам, занимающимся спортом. Это стало одной из причин моего ухода, - подтвердил наличие проблем Андрей Гургенов.

Корреспонденты «КП-Самара» продолжат разбираться в ситуациях. Сейчас нами подготовлена запросы в соответствующие ведомства.