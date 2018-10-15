2018-10-15T09:04:26+03:00
Происшествия

В Самаре жесткое ДТП перекрыло движение по улице Революционной

По предварительным данным, там столкнулись три автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Машины получили серьезные механическое поврежденияМашины получили серьезные механическое поврежденияФото: Соцсети
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Утром в понедельник, 15 октября, в Самаре произошло серьезное ДТП. В районе пересечения улиц Революционной и Маломосковской столкнулись, по предварительным данным, три автомобиля: "Лада Приора", "Лада Гранта" и Subaru. Две машины получили серьезные механическое повреждения: у них разбиты передние части.

В результате случившегося оказались перекрыты две полосы движения. Сейчас движение по улице Революционной затруднено в обоих направлениях: от улицы Подшипниковой до Московского шоссе и от улицы Гаражной до места ДТП.

Пострадал ли кто-нибудь в аварии, пока не известно. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения Фото: Соцсети

Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движенияФото: Соцсети

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