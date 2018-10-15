2018-10-15T15:22:17+03:00
Общество

В Самаре сотрудникам подшипникового завода полностью погасили долги по зарплате

1085 работникам предприятия выплатили 50,6 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Предприятие по решению арбитражного суда было признано банкротомПредприятие по решению арбитражного суда было признано банкротомФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Проблема с долгами по заработной плате сотрудникам Самарского подшипникового завода полностью разрешилась. Сегодня, 15 октября, стало известно, что 1085 работникам предприятия выплатили все причитающиеся деньги – 50,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, что в апреле этого года подшипниковый завод был признан банкротом из-за неуплаты долга Самарским коммунальным системам. В августе работники предприятия получили уведомления о сокращении. На тот момент долги по зарплате перед ними составляли около 50 млн рублей. В итоге ситуацию взял под личный контроль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил разобраться с долгами предприятия в кратчайшие сроки.

- Вся работа должна вестись вместе с коллективом, людям должны быть понятны абсолютно все ходы. Давайте сообща найдем механизмы выхода из сложившейся ситуации? - отметил губернатор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ректор СамГМУ Геннадий Котельников выдвинут на пост спикера Самарской губдумы
В Самарской области двое неизвестных в маске утащили 28 тысяч из отделения «Почты России»
АвтоВАЗ объявил комплектации и цены на LADA XRAY Cross
Поволжскому банку Сбербанка назначили нового председателя
Жителей Самары приглашают на юбилейный Oсtober Beer Festival
В Самаре разработали 4 варианта оформления фасада здания Шестого кассационного суда
"Череп", спрятавший убитого человека в чужую могилу, отказывается давать показания
Пришли в старом, ушли в новом: в Самарской области двое мужчин украли из магазина одежду
В Самаре на Белорусской водитель Hyundai сбил 17-летнюю девушку
Хавбек «Крыльев Советов» Чочиев – Кокорину: «Мы развернем народ к тебе»
Работодатели задолжали жителям Самарской области более 76 млн рублей
Тигиев чист, а Башкирову грозит штраф: "Крылья Советов" поделились результатами расследования поведения футболистов
В Самаре скорректируют проект планировки второй очереди метро
В Самарской области на реке Сок утонул подводный охотник
В Самаре на Врубеля – Московское шоссе дали приоритет общественному транспорту
В Самаре на 4-ой очереди набережной появится аллея журналистской солидарности
На самарский «Прогресс» приехала госкомиссия по расследованию аварии с «Союзом»
В Самаре предложили протянуть метро до Крутых Ключей
Выпивали и повздорили: под Самарой женщина воткнула нож в своего мужа
Молодые самарские нефтяники встретились с министром энергетики РФ
Жителей Тольятти научат правильно смотреть кино