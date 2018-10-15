В Самаре сотрудникам подшипникового завода полностью погасили долги по зарплате
Проблема с долгами по заработной плате сотрудникам Самарского подшипникового завода полностью разрешилась. Сегодня, 15 октября, стало известно, что 1085 работникам предприятия выплатили все причитающиеся деньги – 50,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Напомним, что в апреле этого года подшипниковый завод был признан банкротом из-за неуплаты долга Самарским коммунальным системам. В августе работники предприятия получили уведомления о сокращении. На тот момент долги по зарплате перед ними составляли около 50 млн рублей. В итоге ситуацию взял под личный контроль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил разобраться с долгами предприятия в кратчайшие сроки.
- Вся работа должна вестись вместе с коллективом, людям должны быть понятны абсолютно все ходы. Давайте сообща найдем механизмы выхода из сложившейся ситуации? - отметил губернатор.