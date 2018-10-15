В Самаре сотрудникам подшипникового завода полностью погасили долги по зарплате

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-15T15:22:17+03:00

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Проблема с долгами по заработной плате сотрудникам Самарского подшипникового завода полностью разрешилась. Сегодня, 15 октября, стало известно, что 1085 работникам предприятия выплатили все причитающиеся деньги – 50,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, что в апреле этого года подшипниковый завод был признан банкротом из-за неуплаты долга Самарским коммунальным системам. В августе работники предприятия получили уведомления о сокращении. На тот момент долги по зарплате перед ними составляли около 50 млн рублей. В итоге ситуацию взял под личный контроль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил разобраться с долгами предприятия в кратчайшие сроки.

- Вся работа должна вестись вместе с коллективом, людям должны быть понятны абсолютно все ходы. Давайте сообща найдем механизмы выхода из сложившейся ситуации? - отметил губернатор.