В Самаре на Врубеля – Московское шоссе дали приоритет общественному транспорту

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-15T13:53:51+03:00

Теперь при подъезде трамваев к перекрестку, им будет включаться зеленый сигнал

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В Самаре скорректировали схему движения транспорта на пересечении Московского шоссе с улицами Врубеля и 4-й проезд. По просьбам жителей города на улице Врубеля был запущен приоритет общественного транспорта. Об этом сообщают представители АСУДД Самары в своем Твиттере.

- Теперь при подъезде к перекрестку трамваю будет включаться зеленый сигнал светофора. Правда, пока эта схема работает в дневное время в тестовом режиме. Сейчас мы наблюдаем, как работает нововведение, и вносим корректировки, - рассказали в АСУДД.

Отметим, что изменение схемы движения на перекрестке Московского шоссе с улицей Врубеля вызвало недовольство у автомобилистов. По их словам, из-за приоритета трамваям увеличилось время ожидания на Московском шоссе. Cейчас там наблюдаются заторы. Однако в АСУДД заверили, что разберутся со всеми недочетами.

- Программа смотрит, сколько машин по Московскому шоссе едут в обоих направлениях. Какая координация между перекрестками. Приоритет не 100%. Много факторов влияют, - отметили представители АСУДД.