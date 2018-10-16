2018-10-16T09:00:51+03:00
Происшествия

В Самаре на Запорожской ночью сгорел Hyundai

Огонь повредил заднюю часть машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей БольшинскийФото: Андрей БольшинскийФото: vk.com
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В ночь на вторник, 16 октября, в Советском районе Самары произошел пожар. На улице Запорожской возле дома № 17а загорелся автомобиль Hyundai Accent.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 00:19. На место происшествия выезжали 10 пожарных и 2 единицы техники. Локализовать возгорание им удалось в 00:30, а полностью его потушить в 00:31.

- Машина была припаркована возле дома №17а по Запорожской. Полицейские нашли хозяина. Он местный, - рассказали местные жители.

У иномарки полностью выгорел багажник Фото: vk.com

У иномарки полностью выгорел багажникФото: vk.com

Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, пожар начался со стороны багажника. Огонь больше всего повредил заднюю часть автомобиля. В настоящее время причина пожара устанавливается.

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