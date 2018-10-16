В Самаре на Запорожской ночью сгорел Hyundai
В ночь на вторник, 16 октября, в Советском районе Самары произошел пожар. На улице Запорожской возле дома № 17а загорелся автомобиль Hyundai Accent.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 00:19. На место происшествия выезжали 10 пожарных и 2 единицы техники. Локализовать возгорание им удалось в 00:30, а полностью его потушить в 00:31.
- Машина была припаркована возле дома №17а по Запорожской. Полицейские нашли хозяина. Он местный, - рассказали местные жители.
У иномарки полностью выгорел багажникФото: vk.com
Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, пожар начался со стороны багажника. Огонь больше всего повредил заднюю часть автомобиля. В настоящее время причина пожара устанавливается.