Главы Октябрьского и Красноглинского районов Самары покинули свои посты

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-16T12:44:44+03:00

В скором времени будут объявлены конкурсы на эти должности

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Администрация Самары вновь понесла кадровые потери. Как стало известно, глава Октябрьского района Алла Волчкова и глава Красноглинского района Олег Комаров решили покинуть свои посты. Во вторник, 16 октября, они подали в районные советы депутатов заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

- Поданные заявления будут рассмотрены в ближайшее время. Пока исполняющими обязанности глав этих двух районов будут заместители. Их назначит советы депутатов, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

В скором времени в Самаре приступят к поиску новых руководителей администраций Октябрьского и Красноглинского районов. Их выберут на конкурсной основе.

Напомним, что Алла Волчкова руководила Октябрьским районом с 2010 года, а Олег Комаров возглавлял Красноглинский район с 2015 года.