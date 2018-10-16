2018-10-16T18:31:18+03:00
Происшествия

Был пьян и забыл ребенка в ванне: самарца осудили за смерть 2-летнего сына

Мужчину приговорили к ограничению свободы на 1 год и 5 месяцев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ребенок умер от удушьяРебенок умер от удушьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд приговорил 27-летнего местного жителя к 1 году и 5 месяцам ограничения свободы. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Самарец был пьян и забыл в наполненной водой ванной своего двухлетнего сына. Малыш скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

- 14 июня 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил без присмотра своего малолетнего сына в ванне, наполненной водой, в результате чего наступила смерть 2-ух летнего ребенка от механической асфиксии при утоплении, - говорится в сообщении.

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