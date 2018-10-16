Светофоры и фонари на Красноглинском шоссе в Самаре включат в течение года

СЕГОДНЯ 18:53 2018-10-16T18:53:24+03:00

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика, который займется подключением фонарей и светофоров к сетям Фото: Яндекс. Карты

На это из казны области потратят больше 13,5 млн рублей

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Фонари и светофоры на обновленном Красноглинском шоссе в Самаре подключат к сетям за 13,5 миллионов рублей. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика, который этим займется. Конкурс выиграла «Самарская сетевая компания». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Освещение на реконструированном участке дороги – от пересечения с Волжским шоссе в поселке Управленческий до моста через реку Сок – должно появиться в течение года.

Напомним, работы по реконструкции Красноглинского шоссе начались до чемпионата мира по футболу. Проезжую часть расширили, а дорожное полотно обновили.