В Самаре Шкода сбила бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 02:40 2018-10-17T02:40:40+03:00

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В Самаре на ул. Советской Армии сбили бабушку-пешехода. 79-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса "Шкода Фабиа". Автомобиль двигался со стороны Московского шоссе.

- 34-летний водитель управлял автомобилем с прицепом, он нарушил скоростной режим и совершил наезд на пожилую женщину, которая в свою очередь переходила дорогу в неположенном месте, хотя переход был недалеко, - пояснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщине понадобилась помощь врачей: ее доставили в больницу с помощью бригады скорой помощи. Сейчас сотрудники ДПС проводят проверку, по ее результатам будет приянто процессуальное решение.