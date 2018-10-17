В Самаре Шкода сбила бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте
В Самаре на ул. Советской Армии сбили бабушку-пешехода. 79-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса "Шкода Фабиа". Автомобиль двигался со стороны Московского шоссе.
- 34-летний водитель управлял автомобилем с прицепом, он нарушил скоростной режим и совершил наезд на пожилую женщину, которая в свою очередь переходила дорогу в неположенном месте, хотя переход был недалеко, - пояснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Женщине понадобилась помощь врачей: ее доставили в больницу с помощью бригады скорой помощи. Сейчас сотрудники ДПС проводят проверку, по ее результатам будет приянто процессуальное решение.