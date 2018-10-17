2018-10-17T09:42:08+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Гранты» отправил 14-летнего мальчика в реанимацию

Автомобилист не пропустил подростка, который переходил дорогу по «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 16 октября, около 20:10 на улице Промышленности в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны улицы Авроры в направлении улицы Балаковской, в районе дома № 139 по улице Промышленности сбил 14-летнего мальчика. Подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося мальчик получил серьезные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь на месте и увезли в больницу. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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