За год цены на «вторичку» в Самаре выросли почти на 5,5%

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-17T14:13:40+03:00

Средняя цена за 1 кв.м вторичного жилья за год выросла боле чем на 3 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

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Средняя цена 1 квадратного метра вторичного жилья в Самаре в сентябре 2018 года составила 58975 тысяч рублей. При этом самые дорогие предложения касаются однокомнатных квартир. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного фонда жилья и ипотеки.

По отношению к августу этого года стоимость «вторички» в областной столице не изменилась. А вот по отношению к сентябрю 2017 года специалисты отмечают небольшой рост средней удельной цены за один квадратный метр – 3057 рублей (5,47%).

По информации СОФЖИ, больше всего предложений по продаже вторичного жилья приходится на Промышленный и Октябрьский районы – 19,2% и 18,4% соответственно. Самые дорогие предложения – трехкомнатные «элитки» в Ленинском районе. Их продают по 126418 рублей за 1 квадратный метр. Также в лидерах по самым дорогим предложениям находится Самарский район. Самые дешевые предложения приходятся на Куйбышевский район. Там двухкомнатные «сталинки» продают всего за 29950 рублей за 1 квадратный метр.