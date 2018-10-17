Бывший директор СОФЖИ Мязитов отправлен под арест на 2 месяца

СЕГОДНЯ 20:23 2018-10-17T20:23:22+03:00

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В среду, 17 октября, Октябрьский районный суд Самары по ходатайству прокуратуры и Следственного комитета взяла под арест бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова. Пока – на два месяца.

- Справедливость есть! Как и свободные пока места на нарах, - написал в своем Твиттере депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн.

Дело экс-директора состоит из трех, общий ущерб по которым составляет более 339 млн рублей. Его подозревают в покупке по завышенной стоимости участка бывшего завода клапанов, в оплате сноса военного городка и выводе 62 га земли в Тольятти.

Напомним, сегодня же бывшему руководителю фонда было предъявлено новое обвинение. Мязитова подозревают мошенничестве, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору. Детали нового уголовного дела не раскрываются.