2018-10-18T06:40:29+03:00
Спорт

Главный тренер «Спартака» Каррера на русском поздравил Дарью Касаткину с выходом в 1/4 финала Кубка Кремля

Тольяттинская теннисистка одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В четвертьфинале Кубка Кремля Дарья Касаткина (на фото) встретится с другой уроженкой Самарской области – самарчанкой Анастасией Павлюченковой. Фото: WTAВ четвертьфинале Кубка Кремля Дарья Касаткина (на фото) встретится с другой уроженкой Самарской области – самарчанкой Анастасией Павлюченковой. Фото: WTA
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Во втором круге она обыграла француженку Ализе Корне.

Встреча продлилась 2 часа и 25 минут. Первый сет остался за француженкой, однако Дарья смогла собраться и переломила ход встречи – 3:6, 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Кубка Кремля Дарья Касаткина встретится с другой уроженкой Самарской области – самарчанкой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла в двух партиях Валентини Грамматикопулу из Греции.

На матче Касаткина – Корне побывал главный тренер футбольного «Спартака» Массимо Каррера, который смотрел игру в компании бывшего теннисистка Евгения Кафельникова. После победы Касаткиной Каррера поздравил ее на своей странице в Инстаграм. «Отличный матч! Отличная победа! Отлично, Дарья!» - написал итальянский специалист по-русски.

massimocarrera_officialmassimocarrera_official
Отличный матч! Отличная победа! Отлично, Дарья!
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