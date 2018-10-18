В Самаре на Авроре во время движения вспыхнула «Газель»
На Авроре в Самаре сгорела "Газель".
В четверг, 18 октября, в Советском районе Самары произошел пожар. В районе пересечения улицы Авроры и Антонова-Овсеенко в движении загорелась «Газель». Об этом «Комсомольской правде – Самара» сообщили очевидцы.
Газель горит на Авроре. Пожар.
- На Авроре «Газель» загорелась. Полицейские полностью перекрыли улицу от Московского шоссе в направлении улицы Гагарина, - рассказали свидетели ЧП.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 12:28. На место происшествия выезжали 4 пожарных и 1 единица техники. В настоящее время причины случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших нет.