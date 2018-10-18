2018-10-18T13:45:51+03:00
Политика

Блогер, единоросс, инженер: в тольяттинской Думе спикером выбрали Николая Остудина

За 64-летнего депутата, много лет проработавшего в "АвтоВАЗе" проголосовали большинство коллег
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти есть новый спикер!В Тольятти есть новый спикер!
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В Тольятти наконец-то выбрали спикера городской Думы. На должность претендовали коммунист Юрий Сачков и единоросс Николай Остудин. Возглавил Думу именно Остудин: его конкурент перед последними выборами взял самоотвод. Взамен коммунисты получили две должности вице-спикера в новой Думе.

Остудин много лет работал на АвтоВАЗе в инженерных должностях, 64-летний мужчина ведет свой собственный видеоблог и рассказывает о происходящем в городе и своем отношении к этим событиям.

В первый раз тайное голосование победителя не выбрало: на один голос больше был у коммуниста, именно членам этой партии принадлежит большинство в Думе.

Председателя пытались выбрать уже с 5 октября, но никак не получалось. Тем более, после того, как в ДУме Тольятти большинство мандатов получили коммунисты, старый состав быстро принял законопроект, по которому спикерпа уже выбирали не простым большинством, а 2/3 голосов. Коммунистов же представители других партий единогласно не поддержали. Если бы ситуация не разрешилась, могли бы понадобиться новые выборы.

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