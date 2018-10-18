2018-10-18T14:13:06+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина попал в реанимацию после поездки на «Муравье»

Водитель мотороллера вылетел с дороги в кювет и опрокинулся
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 17 октября, примерно в 13:10 на трассе «Шигоны – Старый Тукшум» в Шигонском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 54-летний водитель мотороллера «Муравей» двигался со стороны села Старый Тукшум в направлении села Шигоны. На 24 км 550 м дороги мужчина превысил скорость и вылетел с дороги в кювет, где мотороллер опрокинулся.

В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение ближайшей больницы. В настоящее время полицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах ДТП.

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