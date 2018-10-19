В Самаре капитально отремонтируют Московское шоссе

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-19T10:32:37+03:00

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется разработкой проекта ремонта одной из главных магистралей Самары. Речь идет об участке Московского шоссе протяженностью 19,6 км от улицы Мичурина до дороги Подъезд к Самаре от трассы М-5 «Урал». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет до 25 сентября 2019 года провести инженерные изыскания, а также разработать проектную и рабочую документацию. При разработке проекта ремонта Московского шоссе компании, которую выберут по итогам аукциона 9 ноября, нужно будет предусмотреть смещение дождеприемных колодцев на участке от улицы Киевской до улицы Мичурина и на кольце с улицей Авроры.

Кроме того, подрядчик должен предусмотреть устройство дополнительных дождеприемников и переустройство ливневок на кольце с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе; размещение дорожных знаков и реверсивных светофоров между проспектом Кирова и улицей Губанова; устройство недостающих систем автополива; дополнительное устройство ливневок и укрепление откоса у Ботанического сада; установку шумозащитных экранов в районе пересечения с улицей Луначарского; ремонт дорожного покрытия в два этапа: от улицы Мичурина до проспекта Кирова и от проспекта Кирова до выезда из города.

Помимо этого, подрядчик должен рассмотреть возможности уменьшения разделительной полосы на перекрестке с улицей Георгия Димитрова, увеличения разделительного островка в районе пересечения с улицей Ташкентской, обустройства остановки на дублере у ТЦ «Самолет», увеличения ширины дублера в районе остановок «Мехзавод» и «Совхозная» по направлению в город, увеличения радиуса колец на пересечении с улицей Революционной, переноса остановки «Клиники Медуниверситета» с Московского шоссе на проспект Масленникова, увеличения парковочных карманов в районе 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод.

Также подрядчику нужно предусмотреть устройство лестницы и пандусов напротив ТЦ «Московский», тротуара у завода «Салют» в поселке Мехзавод, пешеходного ограждения у ресторана «Макдоналдс» и проработать вопрос установки дополнительных остановок и пешеходных переходов.

За выполнение всех этих работ подрядчику обещают заплатить 18 млн рублей: 4 млн рублей – в этом году и 14 млн рублей – в 2019 году. Деньги выделят из бюджета Самарской области.