«Снос стены предусмотрен»: работы в хоральной синагоге приостановили

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-19T18:54:52+03:00

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В Самаре приостановили ход работ в хоральной синагоге. Об этом в «Твиттере» сообщил депутат Госдумы по 158-му округу Александр Хинштейн.

- Надо понять, каким способом по проекту производится разбор стены – действительно ли, механическим, как сегодня? – написал депутат.

Работы возобновят, когда подрядчик предоставит в Управление государственной охраны объектов культурного наследия рабочую документацию. Сегодня при поверке строители не смогли предоставить нужные бумаги.

Напомним, жителей Самары напугала строительная техника возле хоральной синагоги на улице Садовой. Дело в том, что вместо давно планируемой реставрации горожане увидели, что здание начали разбирать с помощью ковша. Однако автор проекта реконструкции памятники Наталья Басс рассказала, что снос стены предусмотрен проектом. По словам архитектора, стена была в аварийном состоянии. После демонтажа ее воссоздали бы заново.