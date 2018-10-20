Самарцы собрались на митинг против повышения пенсионного возраста и платы за проезд

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-20T13:38:29+03:00

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В субботу, 20 октября, в сквере «Родина» на Безымянке прошел митинг против повышения пенсионного возраста в стране и депутатов, которые поддержали эти поправки. В 11 часов в сквере собрались более 1000 человек. Об этом в своем Twitter написал депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Звучала критика жителей Самары и Новокуйбышевска. Люди ярко выражали свое недовольство повышением пенсионного возраста, уровнем жизни, а также предстоящим повышением платы за проезд в коммерческом транспорте.

Как ранее писал сайт samara.kp.ru, с 1 ноября тарифы на проезд в коммерческом общественном транспорте вырастут с 25 до 30 рублей за одну поездку.

- Это даже не 2- 3 рубля, как раньше повышали, а сразу на 5 рублей. Это, как минимум, дополнительные 200 рублей из кошелька. Это если без пересадок ездить туда обратно и по выходным дома сидеть, - негодуют горожане.

Эти и другие недовольства и пожелания жителей вошли в итоговую резолюцию по итогам митинга. По словам организаторов, документ будет направлен в высшие органы власти.