Влетел в лобовое стекло: ночью на улице Ново-Вокзальной сбили пешехода

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-20T16:59:23+03:00

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В Самаре врачи борются за жизнь пешехода, которого сбили на улице Ново-Вокзальной в пятницу, 19 октября. ДТП произошло ночью в 23 часа 10 минут.

30-летний водитель Датсун ON-DO двигался по улице Ново-Вокзальной со стороны ул. Мирная в направлении улицы Нагорной. Около дома № 86 «А» по улице Ново-Вокзальной он сбил 36-летнего пешехода. Человек переходил дорогу в неположенном месте. Причем, как отмечают в упроавелнии МВД по Самарской области рядом в зоне видимости находился регулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП пострадал пешеход. Бригадой скорой помощи с места ДТП аварии он был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе МВД.

Судя по фото с места происшествия, пешеход после столкновения с авто слетел в лобовое стекло. Удар был огромной силы. Уточняется, что человека госпитализировали в тяжелом состоянии.