2018-10-20T16:39:43+03:00
Общество

Снова стрелки на Москву: в Самарскую область предлагают вернуть московское время

Авторы инициативы считают, что это вернет жизнедеятельность населения региона к нормальному уровню
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Жители Самарской и Ульяновской областей предлагают снова синхронизировать время регионов с московским. Соответствующее предложение появилось на сайте «Российская общественная инициатива».

Авторы инициативы призывают «вернуть Ульяновскую и Самарскую область в часовой пояс с Московским временем и окончательно отказаться от манипуляций с часовыми поясами и зимне-летнему времени".

- Световой день, сумерки и ночное время наступают на 1 час раньше. Население привыкло жить и сверять часы с Курантами Кремля. Очень удобно и правильно. Жизнедеятельность вернется в привычное русло, потому что темнеть будет правильно, и солнце всходить-тоже, в более приемлемом режиме чем сейчас, - написано на сайте РОИ.

Однако предложение пока не получило ожидаемой поддержки. Пока за него проголосовали лишь 212 человек, это 0,21% от необходимого количества голосов для рассмотрения инициативы на федеральном уровне. Более того, нашлись и противники такой идеи. 168 человек проголосовали против возвращения в Самарскую и Ульяновскую области московского времени.

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