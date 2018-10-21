Два КамАЗа, «Рено» и «Приора»: в Камышлинском районе Самарской области произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-21T09:31:47+03:00

К счастью, никто не погиб. Два человека обратились в больницу

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Страшное ДТП произошло ночью с субботы на воскресенье, с 20 на 21 октября, в Камышлинском районе Самарской области. 19-летний водитель на «Приоре» не выбрал безопасную дистанцию до ехавших впереди «Камазов» и врезался в них. Из-за ДТП в «Ладу» врезался и ехавший следом «Рено Меган». Об этом сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- «Камаз», которым управлял 27-летний водитель, буксировал на жесткой сцепке другой «Камаз» с прицепом. В них врезался водитель на «Приоре». После ДТП 27-летний водитель на «Рено Меган», который двигался в попутном направлении со стороны Уфы к Самаре, врезался в «Ладу Приору», - говорится в сообщении.

Автомобиль серьезно пострадалФото: ГУ МВД России по Самарской области

К счастью, все остались живы. В больницу обратились водитель «Приоры» и водитель «Рено».