2018-10-21T12:21:40+03:00
Происшествия

В Самаре после порыва теплотрассы на ул. Мориса Тореза дать горячую воду в дома планируют до 19.00

Сейчас без горячей воды остались около 30 домов, подключение ведется по резервной схеме
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Прорыв на теплотрассеПрорыв на теплотрассе
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Это ночью в Самаре произошло крупное повреждение теплотрассы диаметром 600 мм по ул. Мориса Тореза (рядом с пересечением с ул. Мяги). Горячая вода подмыла грунт, в провал попал автомобиль "Дэу Нексия". Водитель не пострадал.

- В результате аварии участок теплосети оперативно вывели из работы. Автомобиль извлекли с помощью спецтехники "ПТС", огородили место поверждения. Дома, которые остались без горчей воды, подключаем по резервной схемеподачи тепла, - сообщили в пресс-службе компании "ПТС".

Известно, что прорыв произошел на трубе 1997 года прокладки, определить причины должны в лаборатории Службы металлов.

Подключить горячее водоснабжение планируют по резервной схеме до 19.00. Изношенный участок трубопровода планируют заменить в ближайшие дни.

Автолюбителю ущерб возместит страховая организация, случай относится к страховым.

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Прорыв на теплосети по ул.Мориса Тореза.

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