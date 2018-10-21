В Самаре после порыва теплотрассы на ул. Мориса Тореза дать горячую воду в дома планируют до 19.00

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-21T12:21:40+03:00

Сейчас без горячей воды остались около 30 домов, подключение ведется по резервной схеме

Изменить размер текста: A A

Это ночью в Самаре произошло крупное повреждение теплотрассы диаметром 600 мм по ул. Мориса Тореза (рядом с пересечением с ул. Мяги). Горячая вода подмыла грунт, в провал попал автомобиль "Дэу Нексия". Водитель не пострадал.

- В результате аварии участок теплосети оперативно вывели из работы. Автомобиль извлекли с помощью спецтехники "ПТС", огородили место поверждения. Дома, которые остались без горчей воды, подключаем по резервной схемеподачи тепла, - сообщили в пресс-службе компании "ПТС".

Известно, что прорыв произошел на трубе 1997 года прокладки, определить причины должны в лаборатории Службы металлов.

Подключить горячее водоснабжение планируют по резервной схеме до 19.00. Изношенный участок трубопровода планируют заменить в ближайшие дни.

Автолюбителю ущерб возместит страховая организация, случай относится к страховым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очевидцы сняли на видео, как из провала на улице Мориса Тореза достают легковушку (подробности)