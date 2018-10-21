2018-10-21T13:07:54+03:00
Происшествия

Азаров готов выступить в суде: на экс-директора управления капстроительства Самарской области завели уголовное дело

Светлане Моравской вменяют злоупотребление полномочиями
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Проверку инициировали еще в 2015 годуПроверку инициировали еще в 2015 годуФото: Архив "КП"
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора управления капстроительства региона Светланы Моравской. Женщине вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы по Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хитштейн.

- В рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у села Рождествено Моравская приняла и оплатила работы у печально известного ООО «С.И.Т.И.», хотя подрядчик сознательно использовал более дешевые шпунты, похитив 28,2 млн рублей, - написал Хинштейн.

Депутат отметил, что инициировал проверку еще в 2015 году. Кроме того, Хинштейн добавил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров был на его стороне и даже готов выступить в суде.

- Примечательно, что после бегства из региона ее «крестного отца» министра строительства Гришина и череды скандалов Моравская также покинула Самару и... возглавила службу капит. заказчика Крыма, - добавил Александр Хинштейн. - Пустили козу в огород! Полагаю, дело по Рождествено - только начало.

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