Группа «Ленинград» 3 июля 2019 года сыграет концерт на «Самара Арене»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-21T15:24:33+03:00

Он пройдет в рамках тура по стадионам, которые принимали ЧМ-2018

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Группа «Ленинград» обнародовала даты концертов стадионного тура по городам России. Его опубликовал в своем Инстаграм лидер группы Сергей Шнуров. С 4 июня по 12 октября «Ленинград» отыграет концерты на стадионах страны, которые принимали чемпионат мира 2018 года. Пройдет тур в 2019 году.

Концерт на «Самара Арене» запланирован на 3 июля.

shnurovs ЛЕНИНГРАД - 2019 СТАДИОННЫЙ ТУР

Начнется стадионный тур на стадионе «Калининград» 4 июня, а завершится 12 октября на стадионе «Санкт-Петербург». На арене в Северной столице «Ленинград» уже выступал с концертом в этом году. Он прошел 19 октября и собрал 60 тысяч человек.