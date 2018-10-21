В Самарской области «Приора» вылетела в кювет и перевернулась. Водитель в больнице

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-21T19:30:43+03:00

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ДТП произошло в районе 16:00 в субботу, 20 октября, в Сызранском районе Самарской области. 32-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по дороге «Урал – Усинское – Пионерский» со стороны поселка Пионерский к селу Усинское. На 18 километре дороги мужчина превысил скорость и вылетел в правый кювет. «Приора» опрокинулась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, бригада «скорой помощи» отвезла водителя легковушки в больницу. Мужчина в тяжелом состоянии.

На месте работали инспекторы ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку.