В Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб

СЕГОДНЯ 08:30 2018-10-22T08:30:50+03:00

Также в аварии пострадали еще два человека

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В воскресенье, 21 октября, примерно в 2:40 на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП с участием отечественной легковушки и грузовика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 22-летний молодой человек двигался на автомобиле ВАЗ-21103 со стороны Самары в направлении Тольятти. На 999 км 460 м трассы автомобилист не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди грузовика Mercedes-Benz Actros в составе полуприцепа и врезался в него.

В результате случившегося водитель «десятки» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Также в аварии пострадали два его пассажира: 25-летний и 27-летний молодые люди. Их доставили в больницу, оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП полицейские проводят проверку.