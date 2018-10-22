Под Самарой произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-22T09:49:11+03:00

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В воскресенье, 21 октября, около 16:30 на дороге «Подъезд к Самаре от трассы М-5 «Урал» в Волжском районе произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 51-летний водитель автомобиля KIA Optima, двигаясь со стороны Новосемейкино в направлении Самары, «догнал» автомобиль KIA Rio под управлением 55-летней женщины. После этого автомобилистка врезалась в LADA XRAY под управлением 56-летнего мужчины. От удара отечественная легковушка опрокинулась на правый бок и, продолжив движение, врезалась в Ford EcoSport, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. Кроме того, KIA Optima врезался в Mercedes С-180.

Аварию спровоцировал водитель автомобиля KIA Optima

В результате ДТП пострадали водитель LADA XRAY и его 24-летняя пассажирка. Они обращались в приемный покой больницы. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили домой. Также в аварии пострадал пассажир KIA Optima – 45-летний житель Ульяновской области. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.