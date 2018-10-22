2018-10-22T09:49:11+03:00
Происшествия

Под Самарой произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей

В результате случившегося пострадали 3 человека
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 октября, около 16:30 на дороге «Подъезд к Самаре от трассы М-5 «Урал» в Волжском районе произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 51-летний водитель автомобиля KIA Optima, двигаясь со стороны Новосемейкино в направлении Самары, «догнал» автомобиль KIA Rio под управлением 55-летней женщины. После этого автомобилистка врезалась в LADA XRAY под управлением 56-летнего мужчины. От удара отечественная легковушка опрокинулась на правый бок и, продолжив движение, врезалась в Ford EcoSport, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. Кроме того, KIA Optima врезался в Mercedes С-180.

Аварию спровоцировал водитель автомобиля KIA Optima

Аварию спровоцировал водитель автомобиля KIA Optima

В результате ДТП пострадали водитель LADA XRAY и его 24-летняя пассажирка. Они обращались в приемный покой больницы. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили домой. Также в аварии пострадал пассажир KIA Optima – 45-летний житель Ульяновской области. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре начали сносить дом культуры «Мир»
В Самаре уже больше недели ищут женщину, исчезнувшую при странных обстоятельствах
В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали школу
В аэропорту Курумоч на 16 часов задержали рейс до Антальи
Двое самарских сотрудников ДПС попались на вымогательстве взятки в Оренбуржье
Футбольная «Лада» крупно уступила нижнекамскому «Нефтехимику»
В Тольятти полицейский склонил местного жителя к производству дезоморфина
В самарском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет
В Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
В Самаре на покупку нового общественного транспорта в 2019-2020 году выделят около 489 млн рублей
В Самаре задержали похитителей резинового покрытия для детской площадки
В Самаре муж-водитель убил жену-кондуктора и лег спать