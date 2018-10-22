Двое самарских сотрудников ДПС попались на вымогательстве взятки в Оренбуржье

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-22T10:58:46+03:00

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Двое инспекторов ДПС Похвистневского района стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в вымогательстве взятки.

По версии следствия, полицейские остановили на территории Похвистневского района автомобиль жителя города Абдулино Оренбургской области. Как выяснилось мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав. Сотрудники ДПС сообщили мужчине, что за данное правонарушение ему может грозить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Полицейские намекнули мужчине, что могут закрыть глаза на правонарушение за 30 тысяч рублей. Автомобилист согласился, но заявил, что деньги у него дома и предложил поехать с ним до Абдулино. Однако там мужчина заявил на сотрудников ДПС в полицию. Те, узнав об этом, попытались скрыться, но оренбургские правоохранители задержали их на территории Асекеевского района.

На минувшей неделе Абдулинский районный суд избрал полицейским из Самарской области меру пресечения в виде заключения под стражей на 1 месяц и 28 суток. В случае, если вина сотрудников ДПС будет доказана, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

- Если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.