2018-10-22T11:15:23+03:00
Происшествия

В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали школу

На место ЧП выезжали все оперативные службы города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: группа "ДТП 163 Самара"Фото: группа "ДТП 163 Самара"Фото: vk.com
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Утром в понедельник, 22 октября, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Там в школе № 89 был обнаружен подозрительным предмет. Об этом сообщает группа «ДТП 163 Самара».

На место происшествия выезжали все оперативные службы города: полицейские, кинологи, медики скорой помощи. На время проведения работ улицу Теннисную на участке от проспекта Кирова до улицы Каховской пришлось перекрыть для движения транспорта.

На время обследования школы улицу Теннисную пришлось перекрыть Фото: vk.com

На время обследования школы улицу Теннисную пришлось перекрытьФото: vk.com

Специалисты проверили подозрительную находку, но ничего опасного в ней не обнаружили. Около 10 часов утра все работы на территории школы были завершены, и в ней продолжились учебные занятия.

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