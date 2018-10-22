В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали школу

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-22T11:15:23+03:00

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Утром в понедельник, 22 октября, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Там в школе № 89 был обнаружен подозрительным предмет. Об этом сообщает группа «ДТП 163 Самара».

На место происшествия выезжали все оперативные службы города: полицейские, кинологи, медики скорой помощи. На время проведения работ улицу Теннисную на участке от проспекта Кирова до улицы Каховской пришлось перекрыть для движения транспорта.

На время обследования школы улицу Теннисную пришлось перекрытьФото: vk.com

Специалисты проверили подозрительную находку, но ничего опасного в ней не обнаружили. Около 10 часов утра все работы на территории школы были завершены, и в ней продолжились учебные занятия.