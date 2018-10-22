2018-10-22T12:21:06+03:00
Общество

В Самаре уже больше недели ищут женщину, исчезнувшую при странных обстоятельствах

Лина Сторожева рано утром 14 октября ушла в сторону трамвайной остановки и после этого ее никто не видел
Михаил ГОРЮНОВ
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Лину Сторожеву ищут уже больше неделиЛину Сторожеву ищут уже больше неделиФото: Соцсети
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В областной столице бесследно исчез человек. Уже больше недели родственники и волонтеры не могут отыскать 34-летнюю Лину Сторожеву.

- Выходить на связь она перестала утром 14 октября. Телефон оставила дома. На работе и в полиции ничего не говорят, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" сестра пропавшей Жанна.

Лина вместе с сыном-школьником живет в доме № 160 на улице Черемшанской в Кировском районе. В то воскресенье, как говорят знакомые женщины, ссылающиеся на запись с камер наблюдения, она выходила из дома рано утром и бегала в сторону 7-го подъезда, но потому возвращалась обратно. В 8-30 утра Сторожева направилась в сторону трамвайной остановки.

- Дома был только сын. Он проснулся и обнаружил, что мамы нет дома, - делится с "Комсомолкой" подруга исчезнувшей самарчанки. - Где Лина, никто не знает. Она занималась страхованием машин. С мужем развелась, переживала по этому поводу. Но в последнее время вроде все нормализовалось.

Мобильник разыскиваемой "почищен" до 6 октября. В минувшие выходные Лину Сторожеву искали в районе Падовки. Однако никаких результатов это не принесло.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или на kpsamara@phkp.ru.

Приметы пропавшей Фото: соцсети

Приметы пропавшейФото: соцсети

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