2018-10-22T12:55:57+03:00
Происшествия

В Самаре на Ставропольская – Ново-Вокзальная полыхал Renault Logan

К счастью, обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий СоколовФото: Дмитрий СоколовФото: vk.com
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Вечером в воскресенье, 21 октября, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Там на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной в движении загорелся автомобиль Renault Logan. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Все успели выбежать из машины. Хорошо, что до бензобака огонь не дошел, - рассказала местная жительница.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 23:34. На место ЧП выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. Они в короткие сроки потушили пламя. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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