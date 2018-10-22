2018-10-22T14:08:56+03:00
Происшествия

Мужчину, который сжег своих детей в Самарской области, могут отправить в тюрьму на всю жизнь

Приговор Андрею Покровенкову, обвиняемому в жестоком убийстве, должны вынести уже на этой неделе
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Покровенков сожалеет о случившемсяАндрей Покровенков сожалеет о случившемсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Подходят к своему логическому завершению разбирательства по делу о трагедии в Лозовке, где 14 февраля сгорела квартира семьи Покровенковых. В результате ЧП погибли трое детей, а правоохранители выяснили, что возгорание устроил 26-летний отец малышей - Андрей. Сейчас его судят в Самарском областном суде.

- Уже состоялись прения по этому делу. Обвинение запросило у суда назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также к Покровенкову имеются моральные и материальные иски от потерпевших. Не исключено, что его также попросят их удовлетворить.

Напомним, что, по версии следствия, Андрей разбросал по дому зажженные спички. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Дом сгорел, 4-месячные близнецы Рома и Милана, а также двухлетний Егор погибли.

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