Мужчину, который сжег своих детей в Самарской области, могут отправить в тюрьму на всю жизнь
Подходят к своему логическому завершению разбирательства по делу о трагедии в Лозовке, где 14 февраля сгорела квартира семьи Покровенковых. В результате ЧП погибли трое детей, а правоохранители выяснили, что возгорание устроил 26-летний отец малышей - Андрей. Сейчас его судят в Самарском областном суде.
- Уже состоялись прения по этому делу. Обвинение запросило у суда назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также к Покровенкову имеются моральные и материальные иски от потерпевших. Не исключено, что его также попросят их удовлетворить.
Напомним, что, по версии следствия, Андрей разбросал по дому зажженные спички. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Дом сгорел, 4-месячные близнецы Рома и Милана, а также двухлетний Егор погибли.
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