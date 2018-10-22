Активисты ОНФ подозревают, что нечестная игра позволила четырем строительным фирмам "освоить" 38,7 млрд бюджетных рублей

СЕГОДНЯ 21:21 2018-10-22T21:21:52+03:00

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Активисты ОНФ просят следователей разобраться со строительной картелью в Самаре. По данным общественников четыре фирмы, среди которых ПСК "Волга", выполнявшая работы по ремонту дорог, объектов культуры, спорта, памятников архитектуры, вели нечестную игру. Они совместно подавали заявки, имитируя реальные торги, в результате минимальная цена контракта снижалась совсем немного. Таким образом компании выиграли 481 контракт на 38,7 млрд рублей в общем.

- В феврале 2017 года информацию мы передали в ФАС России, в июле эти организации признали виновными в картельном сговоре. Данные были направлены в полицию. Но затем началась волокита и затягивание решения о привлечении к уголовной ответственности соответствующих лиц, - отметил депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта.

В мае 2018 года по словам активистов областной прокурор изъял у полиции документы и передал их в региональное управление Следственного комитета.

- Материалы, направленные в Следственный комитет, находятся на рассмотрении уже больше четырех месяцев. Поэтому мы обратились по поводу этой ситуации к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Кроме того, обращение направлено и в Генпрокуратуру РФ.Учитывая, что все эти годы всего лишь четыре фирмы выиграли почти 500 торгов на сумму свыше 38 млрд рублей и волокиту вокруг всей этой истории, мы не оставим эту ситуацию и не снимем ее с контроля до тех пор, пока она не разрешится справедливым с точки зрения закона образом, - отметил Гетта.

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