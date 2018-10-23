Проезд в метро Самары теперь можно оплатить банковской картой и смартфоном

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-23T14:25:54+03:00

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Жители Самары теперь смогут оплачивать проезд в метро бесконтактным способом, в том числе с помощью своего смартфона. Там начала действовать система MULTIPASS. Об этом сообщается на сайте самарского метрополитена.

Чтобы воспользоваться этой системой, нужно скачать специальное приложение, зарегистрироваться и привязать к счету личного кабинета «карту-ключ». Это может быть любая бесконтактная карта: ЕТК, карта школьника, карта студента, МИР, VISA, Master Card и другие карты с NFC. После этого необходимо будет пополнить свой баланс. Минимальная сумма пополнения – 1 рубль, максимальная – 3 тысячи рублей.

Как отмечают в предприятии, деньги будут списываться не с карты, а со счета в личном кабинете. Таким образом, если на карте деньги есть, а на счету нет, то оплата не пройдет. Одна поездка по системе MULTIPASS будет стоить 23 рубля, а для студентов и школьников – 13 рублей.