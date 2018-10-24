В Самарской области бесправный мотоциклист врезался в газовую опору и погиб

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-24T10:42:38+03:00

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Во вторник, 23 октября, около 21:00 на трассе «Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Белый Ключ» в Кошкинском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 41-летний мужчина, управляя мотоциклом «Иж Юпитер» без мотошлема, двигался со стороны села Нижняя Быковка в направлении села Шпановка. На 6 км дороги мотоциклист не справился с управлением и вылетел с дороги в левый кювет, где врезался в газовую опору.

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Такде в ДТП пострадал пассажир мотоцикла — 15-летний молодой человек, который ехал без шлема. Подростка госпитализировали в больницу.

Как установили полицейские, мужчина, который управлял мотоциклом, не имел водительских прав. Кроме того, его двухколесный транспорт не стоит на регистрационном учете. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.