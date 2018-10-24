2018-10-24T11:35:45+03:00
Происшествия

В Самаре на Карла Маркса рухнул башенный кран

В результате случившегося крановщик получил смертельные травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Башенный кран при падении повредил три автомобиляБашенный кран при падении повредил три автомобиляФото: Соцсети
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Утром в среду, 24 октября, примерно в 11 часов на проспекте Карла Маркса, 295 в Самаре произошло ЧП. Там рухнул башенный кран, который был установлен на строительной площадке. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Фото: СУ СК по Самарской области

Фото: СУ СК по Самарской области

По словам очевидцев, кран упал на КамАЗ, а также на автомобили "Ауди" и "Рено". По предварительным данным, в результате случившегося серьезно пострадал крановщик.

- У строительного крана подломились опоры, из-за чего он упал. В результате происшествия пострадал крановщик. Его в тяжелом стоянии доставили в больницу, но там, несмотря на усилия медиков, он скончался, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" в СУ СК по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Фото: СУ СК по Самарской области

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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